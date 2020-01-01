Цифровой будильник ADE CK2000

Стильный будильник с индикацией времени, даты, дня недели и температуры в помещении.
• Отображение времени в 12- или 24-часовом формате.
• Функция повтора и режим выходного дня.
• Отсрочка и подсветка дисплея с помощью сенсорного сенсорного экрана в верхней части.
Будильник
Будильник с функцией повтора и режимом выходного дня.
Дисплей
ЖК-дисплей с четким отображение. Размер 81 x 43 мм.
Календарь
Вечный календарь с отображением даты и дня недели.
Температура
Отображение температуры в помещении в °C и °F. Диапазон температур от -0°C до +50°C.
Используя этот веб-сайт, Вы соглашаетесь с нашими политиками применения файлов cookies и обработки персональных данных в целях корректного функционирования сайта и проведения статических исследований. Используя наш сайт, вы даете согласие на использование файлов cookie
Заполните пожалуйста поля!
Заполните пожалуйста поля!
Пожалуйста,
введите адрес электронной почты
Закажите обратный звонок и наш менеджер свяжится
с Вами в ближайшее время.
Если вы нашли цену ниже, чем в официальном магазине valera-russia.ru, мы продадим товар по той же цене.
Для участия в акции необходимо предоставить ссылку на товар в наличии, с "розничной" ценой ниже чем на сайте valera-russia.ru, сообщить об этом в магазин указав контактные данные: ФИО, E-mail, телефон.
Дождаться ответа магазина.
Список магазинов, которые могут быть приняты к сравнению для снижения цены на товар: Technopark.ru, OnlineTrade.ru, Mvideo.ru, Сitilink.ru, dns-shop.ru, holodilnik.ru, eldorado.ru, valera-swiss.ru, valerarussia.ru, ozon.ru