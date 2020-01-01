Цифровой будильник ADE CK2000

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от 0 °С до +50 ° С

от 0 °С до +50 ° С

от 0 °С до +50 ° С

Температура Отображение температуры в помещении в °C и °F. Диапазон температур от -0°C до +50°C.

Стильный будильник с индикацией времени, даты, дня недели и температуры в помещении. • Отображение времени в 12- или 24-часовом формате. • Функция повтора и режим выходного дня. • Отсрочка и подсветка дисплея с помощью сенсорного сенсорного экрана в верхней части.

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