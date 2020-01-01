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  3. Будильники
  4. Цифровой будильник ADE CK2000

Цифровой будильник ADE CK2000
Артикул
CK2000
-42%
Цифровой будильник ADE CK2000
Цифровой будильник ADE CK2000

Цифровой будильник ADE CK2000

Артикул
CK2000
0 отзывов
3 790 руб 2 190 руб
В наличии
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В наличии
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Стильный будильник с индикацией времени, даты, дня недели и температуры в помещении.
• Отображение времени в 12- или 24-часовом формате.
• Функция повтора и режим выходного дня.
• Отсрочка и подсветка дисплея с помощью сенсорного сенсорного экрана в верхней части.

Будильник
Будильник с функцией повтора и режимом выходного дня.                                                                 



Дисплей
ЖК-дисплей с четким отображение. Размер 81 x 43 мм.                                                                 



Календарь
Вечный календарь с отображением даты и дня недели.                                                                 



Температура
Отображение температуры в помещении в °C и °F. Диапазон температур от -0°C до +50°C.                                                  



Размеры

10.8
7.1
3.8

Другие

ЖК, 81 x 43 мм
Кнопочное и сенсорное
Белый
°C, °F
от 0 °С до +50 ° С
Есть
часы, минуты
12/24 часов
С функцией повтора и режимом выходного дня
24 мес.
Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца. Предложение по продаже товара действительно в течение срока наличия этого товара на складе.

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